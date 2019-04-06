ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 апреля в размере 72.8398 руб. против 72.6551 руб. на 12 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



12.04.19 - 72.6551 руб.

11.04.19 - 72.9460 руб.

10.04.19 - 72.9708 руб.

09.04.19 - 73.3617 руб.

06.04.19 - 73.4392 руб.































































"AK&M" от 12.04.2019