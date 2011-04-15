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12/04/2019
12:29

Сбербанк приобрёл у Газпромбанка 51% акций группы компаний ЦРТ

Сбербанк приобрёл у Газпромбанка 51% акций группы компаний ЦРТ. Также в капитал ЦРТ вошла венчурная компания Digital Horizon, говорится в сообщении Сбербанка.

Газпромбанк остаётся стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании. Сделку планируется закрыть до конца мая 2019 года.

Акционеры сформируют новый совет директоров компании, в который войдут 4 представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также два представителя от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

ЦРТ - ведущий российский разработчик биометрических технологий. Сделка позволит ЦРТ получить доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, в том числе в области искусственного интеллекта и больших данных. Кроме того, привлечение экспертизы международной команды Digital Horizon обеспечит ЦРТ дополнительные конкурентные преимущества на глобальном рынке, объем которого прогнозируется на уровне $40 млрд в 2022 году.


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