Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 апреля

Банк России установил на 13 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.0781

1 Азербайджанский манат 38.0295

100 Армянских драмов 13.2861

1 Белорусский рубль 30.5971

1 Болгарский лев 37.2694

1 Бразильский реал 16.7268

100 Венгерских форинтов 22.6201

1000 Вон Республики Корея 56.6959

10 Гонконгских долларов 82.2576

10 Датских крон 97.6555

1 Доллар США 64.5171

1 Евро 72.8398

100 Индийских рупий 93.2395

100 Казахстанских тенге 16.9903

1 Канадский доллар 48.3310

100 Киргизских сомов 92.3983

10 Китайских юаней 96.0734

10 Молдавских леев 36.5019

1 Новый туркменский манат 18.4598

10 Норвежских крон 75.7875

1 Польский злотый 17.0158

1 Румынский лей 15.3185

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6697

1 Сингапурский доллар 47.5825

10 Таджикских сомони 68.4169

1 Турецкая лира 11.1873

10000 Узбекских сумов 76.3618

10 Украинских гривен 24.1431

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.2722

10 Чешских крон 28.4567

10 Шведских крон 69.5865

1 Швейцарский франк 64.3947

10 Южноафриканских рэндов 46.1575

100 Японских иен 57.6380

"AK&M" от 12.04.2019