Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 апреля

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Банк России установил на 13 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.0781
1 Азербайджанский манат 38.0295
100 Армянских драмов 13.2861
1 Белорусский рубль 30.5971
1 Болгарский лев 37.2694
1 Бразильский реал 16.7268
100 Венгерских форинтов 22.6201
1000 Вон Республики Корея 56.6959
10 Гонконгских долларов 82.2576
10 Датских крон 97.6555
1 Доллар США 64.5171
1 Евро 72.8398
100 Индийских рупий 93.2395
100 Казахстанских тенге 16.9903
1 Канадский доллар 48.3310
100 Киргизских сомов 92.3983
10 Китайских юаней 96.0734
10 Молдавских леев 36.5019
1 Новый туркменский манат 18.4598
10 Норвежских крон 75.7875
1 Польский злотый 17.0158
1 Румынский лей 15.3185
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6697
1 Сингапурский доллар 47.5825
10 Таджикских сомони 68.4169
1 Турецкая лира 11.1873
10000 Узбекских сумов 76.3618
10 Украинских гривен 24.1431
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.2722
10 Чешских крон 28.4567
10 Шведских крон 69.5865
1 Швейцарский франк 64.3947
10 Южноафриканских рэндов 46.1575
100 Японских иен 57.6380
"AK&M" от 12.04.2019