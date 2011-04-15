Банк России на 13 апреля повысил курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 72.8398 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.5171 руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России на 13 апреля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 72.8398 руб. с 72.6551 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.5171 руб. с 64.3991 руб. 12 апреля.
Стоимость бивалютной корзины на 13 апреля увеличилась почти на 15 копеек (+0.22%) до 68.2623 руб. с 68.1143 руб. 12 апреля.
"AK&M" от 12.04.2019