Банк России на 13 апреля повысил курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 72.8398 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.5171 руб.

Банк России на 13 апреля повысил официальный курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 72.8398 руб. с 72.6551 руб., курс доллара США - почти на 12 копеек до 64.5171 руб. с 64.3991 руб. 12 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 13 апреля увеличилась почти на 15 копеек (+0.22%) до 68.2623 руб. с 68.1143 руб. 12 апреля.







"AK&M" от 12.04.2019