Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/04/2019
13:06

В Лондоне арестованы активы бенефициара Внешпромбанка Г.Беджамова

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса 27 марта 2019 года арестовал активы бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова по всему миру на сумму до 1.34 млрд фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Судебный приказ вынесен в поддержку искового заявления, поданного банком в суд 13 декабря 2018 года, о взыскании с Г.Беджамова убытков на 116.6 млрд руб. Суд 10 апреля 2019 года оставил судебный приказ в силе, несмотря на возражения ответчика.

Судебный приказ запрещает Г.Беджамову отчуждать, распоряжаться или уменьшать стоимость активов, которыми он владеет (или которыми владеют третьи лица от его имени) на сумму до 1.34 млрд фунтов стерлингов в Великобритании или в иной стране.

Кроме того, судебный приказ обязывает Г.Беджамова раскрыть суду информацию о своих активах по всему миру, стоимость которых составляет 50 тыс. фунтов стерлингов и более, сдать свои паспорта и не покидать пределы Англии.

Г.Беджамов не должен тратить более 10 тыс. фунтов в неделю на повседневные расходы (помимо расходов на аренду жилья).

АСВ намерено при помощи взыскать с бенефициаров банка средства, полученные незаконным путем, и вернуть их в конкурсную массу.

Напомним, Арбитражный суд Москвы 2 июля 2018 года признал Г.Беджамова банкротом. Ранее, 18 декабря 2015 года, ЦБ назначил в банк временную администрацию, 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

"AK&M" от 12.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100