Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-Эль-Шейх. Об этом говорится в материалах АТОР.



Отметим, что именно этот курорт на Красном море до сих пор не может восстановить турпоток, который был здесь до трагических событий в конце октября 2015 года. Из-за теракта на борту российского лайнера многие авиакомпании и туроператоры до сих пор избегают летать на Южный Синай, предпочитая более безопасную Хургаду.



Сейчас возить туристов из Каира в Шарм-Эль-Шейх считается проблематичным - в самой египетской туротрасли серьезно не рассматривают этот вариант из-за большого расстояния - от Каира до Шарм-эль-Шейха около 500 км. В целом, сейчас дорога до курорта, с учетом сбора туристов после прохождения таможни, выезда из аэропорта, шестичасового переезда на туристическом автобусе и 30-ти минутной санитарной остановки занимает около 8 часов (как минимум). Таким образом, по факту, первый и последний день отдыха туристов практически пропадают из-за длительного трансфера.



Сократить путь из Каира в Шарм-Эль-Шейх поможет новая скоростная трасса: за счёт трёх полос движения, более короткого расстояния (450 км), высокого скоростного режима и современного дорожного покрытия время в пути займёт порядка 4 часов.



На скоростном шоссе будут организованы станции технического обслуживания, АЗС, пункты мобильной скорой помощи, придорожные кафе и туалеты. Новая дорога будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.





"AK&M" от 12.04.2019