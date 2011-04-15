Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/04/2019
13:11

Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-Эль-Шейх

Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-Эль-Шейх. Об этом говорится в материалах АТОР.

Отметим, что именно этот курорт на Красном море до сих пор не может восстановить турпоток, который был здесь до трагических событий в конце октября 2015 года. Из-за теракта на борту российского лайнера многие авиакомпании и туроператоры до сих пор избегают летать на Южный Синай, предпочитая более безопасную Хургаду.

Сейчас возить туристов из Каира в Шарм-Эль-Шейх считается проблематичным - в самой египетской туротрасли серьезно не рассматривают этот вариант из-за большого расстояния - от Каира до Шарм-эль-Шейха около 500 км. В целом, сейчас дорога до курорта, с учетом сбора туристов после прохождения таможни, выезда из аэропорта, шестичасового переезда на туристическом автобусе и 30-ти минутной санитарной остановки занимает около 8 часов (как минимум). Таким образом, по факту, первый и последний день отдыха туристов практически пропадают из-за длительного трансфера.

Сократить путь из Каира в Шарм-Эль-Шейх поможет новая скоростная трасса: за счёт трёх полос движения, более короткого расстояния (450 км), высокого скоростного режима и современного дорожного покрытия время в пути займёт порядка 4 часов.

На скоростном шоссе будут организованы станции технического обслуживания, АЗС, пункты мобильной скорой помощи, придорожные кафе и туалеты. Новая дорога будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.


"AK&M" от 12.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100