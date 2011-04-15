РЖД не соблюдают сроки реализации инвестпроектов, заявляет Счётная палата

ОАО "РЖД" не соблюдает сроки реализации инвестпроектов. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты, которая провела мониторинг реализации инвестпроектов РЖД, в том числе финансируемых за счёт средств федерального бюджета. В большинстве из них объекты не сдали вовремя и не достигли плановых показателей.



"По итогам 2018 года РЖД не достроили ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта "Развитие БАМа и Транссиба" в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей. По итогам года был принят только 1 объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличили пропускную способность, как планировали", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов.



По проекту развития участка Междуреченск-Тайшет сроки ввода 13-ти из 22-х объектов продлены с 2016 до 2020 года. Техническая готовность 8 объектов составляет менее 50%, по трем объектам работы не начинались.



Похожая ситуация с проектом по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна: плановые показатели не выполнены, объекты в срок не введены.



"Учитывая сложившуюся динамику, есть риск не достигнуть показателя федерального проекта "Железнодорожный транспорт и транзит" по увеличению провозной способности в 2019 году", - предупредил аудитор.



С нарушением сроков идет и реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург". РЖД не обеспечили разработку проектной документации по большинству объектов участка Москва-Казань. При этом завершить данную работу компания должна была до конца 2018 года.



Другая проблема - остатки неиспользованных взносов в уставный капитал РЖД: по итогам 2018 года они увеличились в 1.5 раза и на 1 января 2019 года превысили 52 млрд руб. Причины накопления остатков - позднее внесение изменений в федеральный бюджет по объемам инвестиций, предусмотренных РЖД, а также недостатки системы расчета взносов.



"При подготовке предложений по взносам в уставный капитал холдинга Росжелдор систематически не учитывает незавершенные объекты и неиспользованные остатки взносов прошлых лет. В результате суммы взносов в 2018 году и остатки, сформировавшиеся на начало года, на 20,4 млрд рублей превысили объемы бюджетного финансирования, предусмотренные инвестиционной программой компании", - пояснил В.Богомолов.



"AK&M" от 12.04.2019