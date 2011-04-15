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12/04/2019
14:11

HeadHunter собирается провести IPO в конце мая - начале июня

HeadHunter собирается провести IPO в конце мая - начале июня. Об этом "Ведомостям" рассказали два близких к акционерам сервиса человека, инвестиционный банкир и источник, близкий к одному из организаторов IPO.

Представитель HeadHunter не исключает: компания намерена провести IPO в этом году. Но когда оно пройдёт, не уточняет.

Две недели назад компания обновила проспект на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и сейчас ждет его одобрения со стороны комиссии. После этого компания может начать размещение акций на NASDAQ, говорит собеседник "Ведомостей".

HeadHunter впервые заявила о намерении провести IPO в декабре 2017 года. В марте 2018 года компания начала подготовку к сделке. Но 6 апреля Минфин США объявил об очередном пакете антироссийских санкций. И сейчас в проспекте компании одним из рисков указан политический - отношение к компании может измениться, если изменится отношение к стране. Организаторами размещения являются Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, ВТБ капитал, Сбербанк СIB, BofA Merrill Lynch.

HeadHunter - крупнейший российский рекрутер.

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