"O`КЕЙ" прокомментировал заявление о покупке ритейлера Сбербанком.



Как говорится в заявлении компании, совет директоров Группы "O`КЕЙ" в свете недавних обсуждений в СМИ подтверждает, что анализирует различные направления развития и стратегические опции в отношении бизнеса гипермаркетов компании, включая выражение заинтересованности в этом бизнесе со стороны Сбербанка.



Этот анализ находится на предварительной стадии, и к текущему моменту не было сделано никаких обязывающих предложений или решений. Дальнейшие объявления будут сделаны, когда и если это будет целесообразно, подчёркивает ритейлер.



Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Сбербанк ведёт переговоры о покупке ритейлера "O`КЕЙ".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



O`KEY Group S.A. (LSE: OKEY, Fitch - 'B+', RAEX - 'ruA-') представлена двумя основными форматами: гипермаркетами под брендом "О`КЕЙ" и дискаунтерами под брендом "ДА!".



Акционерная структура ГК "О`КЕЙ": NISEMAX Co Ltd - 50.95%, GSU Ltd - 29.52%, акции в свободном обороте - 19.53%.



Органическая чистая розничная выручка O`KEY Group S.A., скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, за 2018 год уменьшилась на 1.1% до 159.38 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Органическая чистая розничная выручка гипермаркетов "О`Кей", скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, уменьшилась на 3.4% до 145.821 млрд руб. Чистая розничная выручка "ДА!" выросла на 31.9% до 13.559 млрд руб. Чистая розничная выручка сопоставимых магазинов Группы (LFL) уменьшилась на 3.3% ввиду снижения LFL-трафика на 2.6% и сокращения среднего чека на 0.6%. За 2018 год было открыто два гипермаркета (в Москве и Новочеркасске), а также девятнадцать новых дискаунтеров (в Московской, Тверской и Тульской областях), в то время как четыре дискаунтера (в Рязанской, Тульской и Московской областях) и один супермаркет в Омске были закрыты. На 29 января 2019 года в Группу входит 160 магазинов в России.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"