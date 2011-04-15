Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Законопроекты предлагают продлить до 1 марта 2020 года срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех установленных гарантий, при условии репатриации этими лицами денежных средств, государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"", "О внесении изменений в статью 45 и статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", "О внесении изменения в статью 76(1) Уголовного кодекса Российской Федерации" подготовлены Минфином.







"AK&M" от 12.04.2019