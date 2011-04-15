Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/04/2019
14:50

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о продлении срока амнистии капитала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Законопроекты предлагают продлить до 1 марта 2020 года срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех установленных гарантий, при условии репатриации этими лицами денежных средств, государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"", "О внесении изменений в статью 45 и статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", "О внесении изменения в статью 76(1) Уголовного кодекса Российской Федерации" подготовлены Минфином.



"AK&M" от 12.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100