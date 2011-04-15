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12/04/2019
14:49

Роскосмос переименует отраслевой банк

Госкорпорация "Роскосмос" в рамках проводимой реорганизации Фондсервисбанка приняла решение о переименовании специальной отраслевой финансовой организации, получившей название "Роскосмосбанк". Соответствующий документ подписал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, говорится в сообщении Роскосмоса.

В ноябре 2018 года совет директоров Фондсервисбанка утвердил направления развития организации. Тогда же и было принято решение о переименовании в Роскосмосбанк. Основной задачей финансовой организации будет контроль за всей контрактно-договорной работой ракетно-космической отрасли.

Председателем совета директоров избран генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



"AK&M" от 12.04.2019
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