Роскосмос переименует отраслевой банк

Госкорпорация "Роскосмос" в рамках проводимой реорганизации Фондсервисбанка приняла решение о переименовании специальной отраслевой финансовой организации, получившей название "Роскосмосбанк". Соответствующий документ подписал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, говорится в сообщении Роскосмоса.



В ноябре 2018 года совет директоров Фондсервисбанка утвердил направления развития организации. Тогда же и было принято решение о переименовании в Роскосмосбанк. Основной задачей финансовой организации будет контроль за всей контрактно-договорной работой ракетно-космической отрасли.



Председателем совета директоров избран генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.







"AK&M" от 12.04.2019