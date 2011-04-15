Ингосстрах снизил ставку ОСАГО в Москве и Московской области

Ингосстрах объявляет о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE" в Москве и Московской области. С 11 апреля 2019 года размер базовой ставки составляет 3.600 руб.(ранее 4.118 руб.). Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Автовладельцы Москвы и Московской области могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой в офисах Ингосстраха, в агентской сети компании, а также на сайте www.ingos.ru.



"Территория Московской агломерации отличается высокой сложностью для страховщиков по ОСАГО – в регионе зарегистрировано большое количество ТС, что влияет на аварийность и количество заявляемых убытков. Тем не менее опыт нашей компании позволил выстроить эффективную систему урегулирования, а широкая инфраструктурная сеть обеспечивает оперативное взаимодействие как с клиентами, так и с партнёрами. Вследствие данных факторов, а также глубокого анализа рынка мы приняли решение о снижении ставки и надеемся, что это позволит улучшить ситуацию с доступностью ОСАГО для жителей региона", – комментирует директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 12.04.2019