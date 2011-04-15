Сбор премий Ингосстраха по страхованию космических рисков по итогам 2018 года составил более 1.1 млрд руб.

По итогам 2018 года СПАО "Ингосстрах" собрало по линии страхования космических рисков более 1.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Финансовые показатели 2018 года по линии бизнеса космического страхования остаются отрицательными. Совокупные страховые выплаты существенно превышают размер страховых премий. По этой причине произошёл неизбежный рост ставок по новым проектам и отказ ряда компаний от участия в страховании и перестраховании российских космических рисков. Тем не менее все необходимые страховые проекты 2018 года были реализованы.



Основной объём премии был получен по договорам страхования эксплуатации на орбите КА ФГУП "Космическая связь", а также по заключенным с ГК "Роскосмос" договорам страхования рисков запуска ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами серии "Прогресс-МС" и "Союз-МС" и их стыковки с Международной космической станцией.



В прошедшем году значительный объем страховой премии Ингосстрах получил по линии страхования зарубежного рынка, основные поступления по которому сконцентрированы на договорах страхования запуска и эксплуатации космических аппаратов Saocom, Intelsat, MN и GSAT. В 2018 году продолжилось успешное сотрудничество по долгосрочным договорам с крупнейшим мировым спутниковым оператором Intelsat по страхованию запусков и спутниковой группировки: IS-30, IS-31, IS-35е, IS-37е, IS-39 и Horizons-3e. Лимит ответственности СПАО "Ингосстрах" по каждому из космических аппаратов составляет в среднем $5 млн. Также СПАО "Ингосстрах" задействовано в перестраховании флотов крупнейших операторов спутниковой связи Eutelsat, Hispasat, Chinasat, Turksat, Star One.



Крупнейшими клиентами Ингосстраха остаются ФГУП "Космическая связь", ГК "Роскосмос", Reunion Aerienne & Spatiale.



"Ингосстрах давно зарекомендовал себя на международном рынке космического страхования как надёжный партнёр и страховщик. Благодаря большому опыту и знаниям в этой области компания активно участвует в страховании и перестраховании многих международных космических проектов – в 2018 году было подписано 37 договоров по иностранным рискам в отношении 77 объектов страхования.



"Ингосстрах всегда в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и не раз выплачивал рекордные суммы для российского рынка космического страхования. В 2018 году Ингосстрах выплатил более $2 млн в связи с частичной гибелью КА "Al Yah 3", более $340 тыс. в связи с аномалией в работе КА "M013" в группировке Block 3A и 906.3 млн руб. в связи с полной гибелью КА "Метеор N 2-1".



Крупнейшей выплатой за всю историю российского страхования остаётся компенсация, произведенная СПАО "Ингосстрах" совместно со "Страховым центром "Спутник", — 7.8 млрд руб. в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4R" в 2014 году. В январе 2012 года была произведена выплата в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4" в размере более 7,5 млрд рублей. Свыше $85 млн было выплачено в связи с гибелью спутника "Купон", принадлежащего ЦБ РФ (1998 г.), более $34 млн — выплата по факту частичной гибели космического аппарата "Экспресс-АМ2" (2009 г.), более 1.177 млрд руб. — по причине полной гибели космического аппарата "Экспресс-МД2" (2012 г.), около $12.2 млн — по факту полной гибели телекоммуникационного спутника "Экспресс-А N 1" (2000 г.).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 151 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 12.04.2019