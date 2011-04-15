ЦБ объявил учётную цену золота на 13 апреля - 2688.57 руб./г против 2701.25 руб./г на 12 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2688.57 руб./грамм
Серебро: - 31.25 руб./грамм
Платина: - 1864.77 руб./грамм
Палладий: - 2839.68 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
06.04 09.04 10.04 11.04 12.04
Золото 2710.41 2725.26 2711.25 2715.75 2701.25
Серебро 31.95 31.81 31.77 31.73 31.39
Платина 1909.42 1914.05 1882.68 1854.48 1871.71
Палладий 2815.77 2907.84 2901.08 2884.75 2836.55