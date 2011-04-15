Нормативное правовое регулирование финпомощи ЗАТО требует актуализации, заявляет Счётная палата

Размер дотаций закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО) ежегодно снижается. С 2016 года финансовая помощь из федерального бюджета сократилась на 11.5%. "Закрытый" статус ограничивает хозяйственную и предпринимательскую деятельность на этих территориях. Поэтому дотации - важная составляющая их бюджета: они покрывают потерянный доход, а также дополнительные расходы, связанные с особым режимом. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Для расчёта необходимой суммы могут утверждаться поправочные коэффициенты для учета особенностей формирования доходов и расходных обязательств отдельных ЗАТО. Однако при расчёте размера дотаций дополнительные коэффициенты, учитывающие специфику отдельных ЗАТО, в том числе фактическую потребность на исполнение полномочий, не применялись.



"С 2017 в составе общего годового объема дотаций на ЗАТО 10% составляют дотации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры. Следует отметить, что данная дотация предоставляется с целью компенсации дополнительных расходов бюджетов ЗАТО, связанных с режимом безопасного функционирования", - отметил на коллегии аудитор Юрий Росляк.



В настоящее время закон о ЗАТО не содержит мер государственной поддержки, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры, на которые предоставляются дотации.



В соответствии с правилами предоставления дотаций и условиями трехсторонних соглашений за нарушение бюджетного законодательства или законодательства о налогах и сборах каким-либо органом госвласти субъекта, меры ответственности (в виде сокращения объема дотаций на ЗАТО) будут применяться непосредственно к муниципальному образованию, что создает риски неоправданного сокращения доходов бюджетов ЗАТО.





"AK&M" от 12.04.2019