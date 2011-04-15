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12/04/2019
16:31

Инфляция продуктов питания в марте стабилизировалась, полагает ЦБ

Годовая инфляция в марте составила 5.3% после 5.2% месяцем ранее. При этом текущий месячный прирост цен (с исключением сезонности) был минимальным с июля 2018 года. Удорожание плодоовощной продукции существенно замедлилось, подешевели фрукты. Об этом сообщается в обзоре Банка России "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии".

В марте темпы прироста цен замедлились до 0.3% (с поправкой на сезонность), что соответствует инфляции в годовом выражении вблизи 4%. Ранее Банк России прогнозировал, что локальный пик инфляции в 2019 году будет пройдён в марте-апреле, после чего она начнёт замедляться и вернётся к 4% в первой половине 2020 года.

На инфляцию влияло несколько временных факторов, действие которых разнонаправленно, полагает ЦБ.

С одной стороны, темпы прироста цен остаются повышенными из-за налоговых мер, а также ослабления рубля и удорожания топлива, произошедших в 2018 году. С другой стороны, инфляция ограничивается укреплением рубля в начале 2019 года и действием соглашения Правительства с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на бензин и дизельное топливо.



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