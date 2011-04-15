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12/04/2019
17:06

Минпромторг продолжит субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику

Минпромторг продолжит субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику. Как говорится в сообщении министерства, такое решение объясняется высокой эффективностью программы.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, действующий механизм устраивает как сельхозтоваропроизводителя, так и производителя сельхозтехники. Достаточно привести одну цифру, чтобы продемонстрировать достижения российских сельхозмашиностроителей за период действия программы.

На момент начала её реализации отечественные заводы занимали 24% на внутреннем рынке. На сегодняшний день, по результатам 2018 года - это 60%, сообщил министр.

По данным Минпромторга, продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке после старта реализации постановления N 1432 растут 6 лет подряд. В 2018 году они составили 100.6 млрд руб., что в 2.1 раза больше, чем в 2015 году.

На сегодня отечественные комбайны занимают порядка 15% глобального рынка, энергонасыщенные тракторы - до 25%. Основными направлениями экспорта являются страны СНГ, Европейского союза, Монголия, Канада. Всего в прошлом году экспортные поставки охватили 35 стран.




"AK&M" от 12.04.2019
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