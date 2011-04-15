Минпромторг продолжит субсидирование скидок на российскую сельхозтехнику. Как говорится в сообщении министерства, такое решение объясняется высокой эффективностью программы.



По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, действующий механизм устраивает как сельхозтоваропроизводителя, так и производителя сельхозтехники. Достаточно привести одну цифру, чтобы продемонстрировать достижения российских сельхозмашиностроителей за период действия программы.



На момент начала её реализации отечественные заводы занимали 24% на внутреннем рынке. На сегодняшний день, по результатам 2018 года - это 60%, сообщил министр.



По данным Минпромторга, продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке после старта реализации постановления N 1432 растут 6 лет подряд. В 2018 году они составили 100.6 млрд руб., что в 2.1 раза больше, чем в 2015 году.



На сегодня отечественные комбайны занимают порядка 15% глобального рынка, энергонасыщенные тракторы - до 25%. Основными направлениями экспорта являются страны СНГ, Европейского союза, Монголия, Канада. Всего в прошлом году экспортные поставки охватили 35 стран.









"AK&M" от 12.04.2019