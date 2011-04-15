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12/04/2019
17:40

Регионы будут отчитываться по состоянию проектов долевого строительства еженедельно, Минстрой

Субъекты РФ еженедельно будут предоставлять отчеты о работе, проведенной с застройщиками, по состоянию строящихся объектов на предмет соответствия получения проектного финансирования, завершения строительства по старой схеме или их проблемности. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев во время видеоселекторного совещания, говорится в сообщении министерства.

Министр напомнил, что в ближайшее время должно быть принято постановление правительства, определяющие критерии, при соответствии которым строительный проект может быть завершен по старым правилам привлечения средств граждан в долевое строительство.

Но, по его словам, проведение анализа проектов, находящихся в строительстве, важно начать уже сейчас. Анализ, который проводят субъекты, должен показать состояние проекта - получит ли он проектное финансирование после 1 июля 2019 года, будет ли он попадать под действие критериев и достраиваться по старым правилам, либо он не может быть отнесен ни к первой, ни ко второй группе.

"Без ручного администрирования со стороны властей регионов, без качественной работы на местах мы не сможем мягко начать работу по новой схеме", - подчеркнул В.Якушев.


"AK&M" от 12.04.2019
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