На Шереметьевском шоссе у Терминала С меняется схема движения транспорта

На участке Шереметьевского шоссе, прилегающего к строящемуся Терминалу С, меняется движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Шереметьево".



Так, в период с 20:00 MSK 13 апреля до 05:00 MSK 15 апреля будет временно перекрыто движение на указанном участке Шереметьевского шоссе. Объездной путь будет осуществляться через проезжую часть привокзальной площади Терминала С.



Временное ограничение проезда по этому участку дороги связано с необходимостью выполнения работ по строительству пешеходной галереи, соединяющей Терминал С и многоуровневый паркинг. После завершения плановых работ движение по Шереметьевскому шоссе будет возобновлено в обычном режиме с 05:00 MSK 15 апреля.



Терминал С (1 этап) - предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий, ввод в эксплуатацию - IV квартал 2019 года. Площадь терминала - 123.84 тыс. кв. м, пропускная способность - 20 млн пассажиров в год. Две крытые пешеходные галереи соединят терминал с 5-уровневым паркингом на 2.5 тыс. машиномест. Площадь паркинга - 95 тыс. кв. м.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.







"AK&M" от 12.04.2019