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12/04/2019
18:42

Ситуация на российском финансовом рынке в марте оставалась стабильной, заявляет ЦБ

В марте 2019 года ситуация на российском финансовом рынке оставалась стабильной, в большинстве его сегментов не наблюдалось существенного движения котировок. Это было связано с нейтральным внешним фоном и неизменным восприятием санкционных рисков, отмечается в комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Решение Совета директоров ЦБ по ключевой ставке в марте соответствовало ожиданиям рынка.

В марте структурный профицит ликвидности снизился на фоне оттока средств по бюджетному каналу. Временному снижению профицита в конце месяца также способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России в результате более равномерного выполнения усреднения обязательных резервов.

Увеличение банками предложения средств на депозитных аукционах Банка России относительно устанавливаемых лимитов способствовало сужению спреда краткосрочных ставок межбанковского кредитования к ключевой ставке.

Ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной на фоне сезонно высокого притока по текущему счету платежного баланса в сочетании с умеренными объемами покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

В марте некоторые российские банки, в том числе крупнейшие, повысили ставки по рублёвым депозитам. Приток средств в депозиты населения несколько ускорился при сохраняющемся восстановлении интереса вкладчиков к долгосрочным рублёвым депозитам.

В феврале продолжался рост ставок по ипотечным кредитам при разнонаправленной динамике ставок в других сегментах розничного кредитного рынка и на рынке корпоративных кредитов. Как в розничном, так и в корпоративном сегментах рынка произошло небольшое повышение годовых темпов роста кредитного портфеля.



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