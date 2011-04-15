Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 15 апреля 2019 года.



ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПРИВЕЛО К ИСКУ

ЗАЕМ АНТОНА ЗИНГАРЕВИЧА ПРОСЯТ ПОГАСИТЬ ЕГО ОТЦА



Как стало известно "Ъ", МТС-банк обратился в суд с иском на 155,5 млн руб. к ООО "Дельфин" и совладельцу крупнейшей российской целлюлозно-бумажной группы "Илим" Борису Зингаревичу. Они выступили поручителями по возврату кредита, полученного холдингом "Энергостройинвест", который возглавлял сын господина Зингаревича Антон. Однако, считает банк, свои обязательства поручители не выполняют. Отметим, что соглашение о погашении займа было заключено в разгар расследования уголовного дела в отношении Антона Зингаревича, которому инкриминировалось мошенническое хищение кредитов у двух банка на общую сумму 2,5 млрд руб.





СРЕДСТВА "РОСНАНО" ОСТАЛИСЬ ПРИ ДЕЛАХ

ВОЗОБНОВЛЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛЕОНИДА МЕЛАМЕДА, А АНДРЕЮ ГОРЬКОВУ ОСТАВИЛИ ВТОРОЕ ОБВИНЕНИЕ





Как стало известно "Ъ", Басманный суд столицы отказал в жалобе на действия следствия защите бывшего управляющего директора АО "Роснано" по инвестициям Андрея Горькова. Адвокаты требовали прекратить второе уголовное дело топ-менеджера о мошенничестве с инвестиционными средствами компании, настаивая, что новое обвинение является эпизодом первого расследования. Тем временем СКР возобновил другое громкое расследование, связанное со средствами "Роснано", в отношении экс-главы компании Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата более 220 млн руб. под видом оказания компании консультационных услуг.





ПРЕСТУПНИК ВСТАЛ НА ПУТЬ ДОБАВЛЕНИЯ

ОСУЖДЕННЫЙ ЛИДЕР БАНДЫ ПРИЗНАЛСЯ ЕЩЕ В НЕСКОЛЬКИХ УБИЙСТВАХ



Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд признал законным арест лидера лейтенанта запаса Сергея Захарова, обвиняемого в создании банды, которая в конце 1990-х совершила серию убийств, похищений бизнесменов и вымогательств денег у родственников предпринимателей за освобождение последних. Сергей Захаров ранее был осужден и уже заканчивал отбывать назначенный ему 21-летний срок, однако, по данным источников "Ъ", неожиданно написал в колонии явку с повинной, заявив о своей причастности к убийствам двух предпринимателей, а также основателя его банды Геннадия Пушкова.





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"AK&M" от 15.04.2019