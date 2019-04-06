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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 13 апреля, в размере 72.8398 руб. против 72.6551 руб. на 12 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
12.04.19 - 72.6551 руб.
11.04.19 - 72.9460 руб.
10.04.19 - 72.9708 руб.
09.04.19 - 73.3617 руб.
06.04.19 - 73.4392 руб.
"AK&M" от 15.04.2019