Повтор! Профицит федерального бюджета в январе-марте составил 545.667 млрд руб.

Профицит федерального бюджета в январе-марте 2019 года составил 545.667 млрд руб. Объём доходов достиг 4.589 трлн руб., расходов - 4.043 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.



Федеральная налоговая служба перечислила 3.027 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 1.309 млрд руб., другие федеральные органы - 252.9 млрд руб.





"AK&M" от 15.04.2019