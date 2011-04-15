Повтор! Профицит федерального бюджета в январе-марте составил 545.667 млрд руб.

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Профицит федерального бюджета в январе-марте 2019 года составил 545.667 млрд руб. Объём доходов достиг 4.589 трлн руб., расходов - 4.043 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.
Федеральная налоговая служба перечислила 3.027 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 1.309 млрд руб., другие федеральные органы - 252.9 млрд руб.
"AK&M" от 15.04.2019