В Газпроме прошли кадровые изменения. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, Кирилл Селезнев в связи с окончанием контракта освобожден от должности начальника Департамента 314 и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз". Он назначен на должность генерального директора ООО "РусХимАльянс", оператора проекта создания интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги.



Начальником Департамента 314 назначен Геннадий Сухов, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента.



Соответствующие решения о прекращении полномочий Кирилла Селезнева в качестве члена правления ПАО "Газпром" и избрании членом правления Геннадия Сухова будут приняты советом директоров компании.



Генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" назначен Сергей Густов, ранее занимавший должность генерального директора ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург".



ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург" перепрофилируется, переименовывается и становится эксплуатирующей организацией Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая". Генеральным директором ООО "Газпром СПГ Портовая" назначен Юрий Максимов, ранее - главный инженер, первый заместитель генерального директора.



Генеральным директором Амурского ГПЗ и ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик строительства) назначен Юрий Лебедев, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента 333.



Игорь Афанасьев продолжит работу на другой должности в Группе "Газпром".



Всеволод Черепанов, ранее занимавший должность члена правления, начальника Департамента 307 ПАО "Газпром", назначен заместителем генерального директора ООО "Газпром инвест".



Владимир Миронов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Ямбург", назначен генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Саратов" вместо Леонида Чернощёкова.







"AK&M" от 15.04.2019