Рынок нефти - восходящий тренд по-прежнему актуален

Цены на нефть завершали предыдущую торговую неделю вблизи максимальных значений 2019 года. Котировки поддерживаются за счет вынужденного сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за конфликта в Ливии и оптимистичной экономической статистки Китая, ослабевшей опасения по поводу снижения спроса на нефть со стороны ключевого потребителя. Об этом говорится в комментарии начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер"Василия Карпунина.



При стабильном фоне наверху еще остаются рубежи, которые могут быть протестированы. Это уровни: $72.6 и $73.3. А уже около них есть риск, что восходящий тренд вполне может остановиться на фоне накопленной перекупленности.



Перебои в подаче электроэнергии в Венесуэле уже привели к падению добычи в марте ниже 900 тыс. б/с (в 2016 году было 2.4 млн б/с). Производство в Иране в прошлом месяце оставалось стабильным и составило 2.7 млн б/с против 3.8 млн годом ранее, но может вновь начать падать, если США увеличат давление на импортеров иранской нефти в мае, когда закончится отсрочка на поставки для 8 стран.



Представители Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) на прошлой неделе заявили о риске остановки добычи нефти. В частности, глава NOC Мустафа Саналла предупредил, что после эскалации конфликта в республике и после того, как глава национальной армии Ливии Халифа Хафтар решил взять под свой контроль Триполи, энергетическая сфера страны столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны в республике в 2011 году. Если проблема не будет быстро решена, он опасается, что это повлияет на деятельность NOC. Если противостояние не завершится, то "скоро мы не сможем добывать нефть или газ", добавил М.Саналла, отметив, что снижение поставок из Ливии спровоцирует подъем нефтяных цен на мировом рынке.



В прошлую пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до 833 уст. (+2). Таким образом, была прервана самая длинная с мая 2016 года серия снижения.



В годовом выражении прирост составляет +28 уст. Чуть более половины всех буровых (464) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Остановка снижения количества буровых в последние две недели - это отчасти эффект высоких цен. То есть рост нефтяных котировок вновь делает привлекательным инвестиции в наращивание производства. К тому же крупные игроки имеют возможность страховаться от падения цен путем продажи дальних фьючерсов. К текущему моменту это уже привело к тому, что на срочном рынке образовалась бэквордация между ближайшими контрактами и фьючерсами с поставкой через 18 мес. величиной в $4. То есть дальние фьючерсы стоят дешевле текущих.



В это же время в Канаде количество буровых установок снизилось до 18 уст. (-4). Годом ранее в это же время было 41 уст. Значительное снижение буровой активности в Канаде объясняется сезонностью - весной погодные условия не позволяют в полной мере обеспечивать деятельность в штатном режиме. После того как таяние снегов завершится, буровая активность должна достаточно быстро восстановиться.



"AK&M" от 15.04.2019