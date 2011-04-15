Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов.

Как говорится в материалах ведомства, в общем объёме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%.



Потребительская упаковка качественно рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто. Обязательно на упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.



Маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей.



При этом методом выдавливания или несмываемой краской на наружной поверхности банок дополнительно указываются знаки условных обозначений: дата производства продукции: число - две цифры (до цифры "9" включительно впереди ставится цифра "0"), месяц - две цифры (до цифры "9" включительно впереди ставится цифра "0"), год - две последние цифры; ассортиментный знак (от одного до трех знаков - цифры или буквы, кроме буквы "Р") и номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков - цифры и буквы) (при наличии); номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква "Р").



Знаки условных обозначений даты производства, ассортиментного знака, номера предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности указываются с пробелами в один знак или два знака.



Кроме того, в случае изготовления рыбной консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова "произведено из мороженого сырья".



Одновременно ведомство сообщает, что в обороте могут находиться рыбные консервы, маркированные национальным знаком соответствия, до истечения срока их годности.



Важно знать, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011).



При обнаружении некачественных рыбных консервов рекомендовано обращаться с жалобами Роспотребнадзор.



"AK&M" от 15.04.2019