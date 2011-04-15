Volkswagen отзывает 281 автомобиль Teramont для замены задних витых пружин

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 281 автомобиль Volkswagen Teramont. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что для изготовления задних витых пружин, возможно, использовался неодобренный материал. В связи с этим не исключена возможность поломки витых пружин и повреждения задних шин.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет произведена замена задних витых пружин.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 15.04.2019