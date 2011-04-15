Рынок акций и рубль продолжат попытки роста

Российский рынок акций в пятницу показал, что отправляться в серьезную коррекцию не намерен. По итогам дня рост Индекса Мосбиржи составил треть процента, но мог бы быть и большим, если бы под вечер на фоне чуть снижающейся Америки трейдеры не начали бы закрывать маржинальные лонги. И именно фактор пятницы в совокупности с дефицитом денег на рынке привел к очень слабой реакции наших бумаг на подъем за океаном, где Dow Jones вырос на 1.03%, S&P 500 - на 0.66%. Об этом говорится в комментарии аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.



Американские инвесторы прежде всего обрадовались хорошей отчетности JP Morgan Chase и Wells Fargo & Co., которая превзошла прогнозы. На рынке были опасения, что в первом квартале прибыли крупнейших корпораций будут хуже ожиданий и именно поэтому последние дни американский рынок торговался без внятной динамики. Сейчас эти страхи частично развеяны.



После закрытия российского рынка американский рынок подрос, а фьючерсы сейчас торгуются без особого изменения. В плюсе и азиатские площадки, которые отыгрывают рост США. Немного снижается нефть, но она все равно очень дорогая и пока не проявляет желания пойти в район 70 долларов. Скорее, можно увидеть отметку $73 за баррель, где возможна консолидация для снятия перекупленности и лонги лучше зафиксировать, подчеркивает аналитик.



Рубль в пятницу вновь закрылся недалеко от сопротивления дальнейшему росту - отметки 64.2. Сегодня с утра доллар снижается на мировом рынке, что дает российской валюте шансы одним ударом пробить отметку и нацелится на следующий уровень 63.7.



Не следует забывать про приближение налогового периода. Причем если рубль продолжит укрепление, то многие экспортеры начнут увеличивать продажу валютной выручки, не дожидаясь срока выплат в бюджет, в опасении дальнейшего снижения их рублевого дохода.





"AK&M" от 15.04.2019