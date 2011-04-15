Ленобласть и Газпром подпишут соглашение о сотрудничестве

Правительство Ленинградской области и ПАО "Газпром" 15 апреля 2019 года планируют подписать соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. Об этом сообщила пресс-служба региона.



Соглашение подпишут губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.



Перед церемонией подписания соглашения в формате телемоста в офисе "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" состоится пуск новой подстанции ГРС Лаголово, расположенной Ломоносовском районе Ленинградской области.



ГРС Лаголово обеспечит поставку природного газа в населенные пункты и производственные объекты Ломоносовского и Гатчинского районов Ленинградской области. Это позволит подключить новых потребителей и повысить надёжность газоснабжения существующих.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.







"AK&M" от 15.04.2019