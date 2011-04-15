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15/04/2019
12:57

Доля просроченной задолженности по автокредитам свыше 30 дней сократилась на 0.6 п.п.

На 1 марта 2019 года доля просроченной задолженности по автокредитам свыше 30 дней к общему объёму действующих кредитов данного типа составила 8.5%, сократившись на 0.6 процентных пункта (п.п.). Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по автокредитам (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Чувашской Республике (5.6%), Санкт-Петербурге (5.7%), Удмуртской Республике (5.9%), Москве (6.2%) и Республике Татарстан (6.7%).

Наибольшие доли просрочки по автокредитам продемонстрировали Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (12.9%) и Новосибирская (12.7%) области, Краснодарский (11.5%) и Ставропольский (11%) края, а также Саратовская область (11%).


"AK&M" от 15.04.2019
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