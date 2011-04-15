Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 апреля

Банк России установил на 16 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.0715

1 Азербайджанский манат 37.8703

100 Армянских драмов 13.2441

1 Белорусский рубль 30.5559

1 Болгарский лев 37.1799

1 Бразильский реал 16.5504

100 Венгерских форинтов 22.6357

1000 Вон Республики Корея 56.7026

10 Гонконгских долларов 81.9424

10 Датских крон 97.4294

1 Доллар США 64.2469

1 Евро 72.7018

100 Индийских рупий 92.7311

100 Казахстанских тенге 16.9213

1 Канадский доллар 48.1755

100 Киргизских сомов 91.7813

10 Китайских юаней 95.8037

10 Молдавских леев 36.1141

1 Новый туркменский манат 18.3825

10 Норвежских крон 75.6772

1 Польский злотый 16.9911

1 Румынский лей 15.2700

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3212

1 Сингапурский доллар 47.5058

10 Таджикских сомони 68.1303

1 Турецкая лира 11.0814

10000 Узбекских сумов 76.0421

10 Украинских гривен 23.9893

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.1956

10 Чешских крон 28.3807

10 Шведских крон 69.4351

1 Швейцарский франк 64.1187

10 Южноафриканских рэндов 46.0925

100 Японских иен 57.4069

"AK&M" от 15.04.2019