Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 апреля

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Банк России установил на 16 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.0715
1 Азербайджанский манат 37.8703
100 Армянских драмов 13.2441
1 Белорусский рубль 30.5559
1 Болгарский лев 37.1799
1 Бразильский реал 16.5504
100 Венгерских форинтов 22.6357
1000 Вон Республики Корея 56.7026
10 Гонконгских долларов 81.9424
10 Датских крон 97.4294
1 Доллар США 64.2469
1 Евро 72.7018
100 Индийских рупий 92.7311
100 Казахстанских тенге 16.9213
1 Канадский доллар 48.1755
100 Киргизских сомов 91.7813
10 Китайских юаней 95.8037
10 Молдавских леев 36.1141
1 Новый туркменский манат 18.3825
10 Норвежских крон 75.6772
1 Польский злотый 16.9911
1 Румынский лей 15.2700
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3212
1 Сингапурский доллар 47.5058
10 Таджикских сомони 68.1303
1 Турецкая лира 11.0814
10000 Узбекских сумов 76.0421
10 Украинских гривен 23.9893
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.1956
10 Чешских крон 28.3807
10 Шведских крон 69.4351
1 Швейцарский франк 64.1187
10 Южноафриканских рэндов 46.0925
100 Японских иен 57.4069
"AK&M" от 15.04.2019