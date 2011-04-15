Банк России на 16 апреля понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 72.7018 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 64.2469 руб.

Банк России на 16 апреля понизил официальный курс евро к рублю почти на 14 копеек до 72.7018 руб. с 72.8398 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 64.2469 руб. с 64.5171 руб. 13 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 16 апреля уменьшилась более чем на 21 копейку (-0.31%) до 68.0516 руб. с 68.2623 руб. 13 апреля.







"AK&M" от 15.04.2019