Д.Медведев назначил Ю.Маневича замминистра энергетики РФ

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Председатель Правительство РФ Дмитрий Медведев назначил Юрия Маневича заместителем министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабинета министров.
Ранее Ю.Маневич был главой компании "Роспроект".
"AK&M" от 15.04.2019