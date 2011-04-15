КАМАЗ и РОСНАНО подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

ПАО "КАМАЗ" и АО "РОСНАНО" подписали соглашение о стратегическом партнёрстве при разработке и производстве перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов. Об этом говорится в сообщении сторон.



Документ создаёт основу для реализации совместных проектов по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов, а также выводит сотрудничество между двумя компаниями на новый глобальный уровень.



Подписанное соглашение предоставляет КАМАЗУ эксклюзивные условия при закупке литий-ионных батарей производства одной у портфельных компаний АО "РОСНАНО" - ООО "Лиотех-Инновации". Объём поставок литий-ионных батарей на сборочные предприятия и предприятия по производству автокомпонентов КАМАЗА будет определён исходя из потребностей заказчика. В планах партнёров также разработка, тестирование и запуск в серийное производство энергоэффективных аккумуляторных ячеек, модулей и тяговых батарей, предназначенных для электробусов различных типов (с динамической, ночной, ультрабыстрой зарядкой) и других видов электрического транспорта, как производимых на КАМАЗ в настоящее время, так и перспективных моделей.



В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составила 2 млрд руб. Выручка за отчётный период составила 14.2 млрд руб., получена валовая прибыль в размере 5.5 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО по РСБУ за 9 месяцев 2017 года снизился в 2 раза до 5.97 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 18.8 млрд руб., что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доходы от инвестиционной деятельности достигли 9 млрд руб. Совокупные операционные расходы компании за 9 месяцев 2018 года снизились до 3.1 млрд руб., в том числе за счёт сокращения управленческих расходов более чем на 22% до 2.7 млрд руб. Поступления от инвестиционной деятельности РОСНАНО составили 11.4 млрд против 9 млрд руб. в аналогичном периоде 2017 года за счёт продажи долей в капитале портфельных компаний РОСНАНО, а также за счёт распределения доходов от зарубежных проектов. В отчётном периоде на обслуживание долга направлено 20.5 млрд руб., что на 2.4 млрд руб. больше чем за аналогичный период 20 17 года. За 9 месяцев досрочно погашено 6.1 млрд руб.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по МСФО в 2018 года достигла 5.6 млрд руб. Поступления от инвестиционного портфеля в 2018 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, и составили 19 млрд руб.



"AK&M" от 15.04.2019