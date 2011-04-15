РУСАЛ и Braidy Industries построят новый алюминиевый прокатный завод в США

РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries Inc. объявили о намерении создать совместный проект по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде, штат Кентукки, США. Об этом говорится в сообщении сторон.



Проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. т ленты горячего проката и 300 тыс. т готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить листы шириной 104 дюйма (264.16 см), самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке.



На заводе будет установлено ультрасовременное оборудование от лучших производителей, что обеспечит лидирующие позиции завода на рынке и станет конкурентным преимуществом в долгосрочной перспективе.



РУСАЛ будет поставлять алюминий (как в плоских слитках, так и первичный металл) для нового прокатного завода в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири. Поставки продукции с добавленной стоимостью ("ПДС") на новый прокатный завод в Кентукки соответствуют намерениям РУСАЛа увеличить долю ПДС в структуре производства и сбыта.



В обмен на вложенные инвестиции РУСАЛ получит 40% долю нового завода. 60% будут принадлежать Braidy Industries. Пул финансовых учреждений обеспечат проектное финансирование. После подписания договора о намерениях РУСАЛ и Braidy Industriesпланируют привлечение средств на финансовых рынках.



РУСАЛ и Braidy Industries заключили эксклюзивный договор о намерениях, в котором прописаны детали коммерческих условий для совместного предприятия, а также информация о проведении любых переговоров в будущем. Ожидается, что юридически обязывающая документация по Проекту будет подписана во втором квартале 2019 года, после того, как будет принято окончательное решение о реализации проекта.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Braidy Industries Inc. Владеет компанией Veloxint - разработчиком продукции с облегченным весом на базе созданных в Массачусетском технологическом институте технологических решений, и научно-технической компанией NanoAl, занимающейся разработкой материалов на базе Северо-Западного университета.



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