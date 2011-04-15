ЦБ объявил учётную цену золота на 16 апреля - 2657.89 руб./г против 2688.57 руб./г на 13 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 16 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2657.89 руб./грамм
Серебро: - 30.85 руб./грамм
Платина: - 1836.30 руб./грамм
Палладий: - 2831.92 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
09.04 10.04 11.04 12.04 13.04
Золото 2725.26 2711.25 2715.75 2701.25 2688.57
Серебро 31.81 31.77 31.73 31.39 31.25
Платина 1914.05 1882.68 1854.48 1871.71 1864.77
Палладий 2907.84 2901.08 2884.75 2836.55 2839.68