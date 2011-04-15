Инженерный центр Ингосстраха провёл риск-аудит более 2 тыс. объектов в 2018 году

По итогам 2018 года Инженерный центр СПАО "Ингосстрах" провёл риск-аудит 2054 объектов в 51 регионе страны. Это почти на четверть больше, чем годом ранее (1563 объекта). Наибольшую долю (54%) составили складские и логистические комплексы, на втором месте - производственные предприятия (26%), остальные 20% распределились между административными и жилыми зданиями, а также строящимися объектами. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Профессионалы Инженерного центра проводят выездные риск-аудиты на объектах разного масштаба, вынося экспертные заключения и формируя рекомендации для клиентов Ингосстраха. В 2018 году было предоставлено более 5 тыс. рекомендаций, которые повышают уровень рискозащищенности и пожарной безопасности имущества страхователей.



"Год от года мы наблюдаем рост числа клиентов, которые стремятся получить наши отчеты и выполнить те рекомендации, которые мы предоставляем, - комментирует директор Инженерного центра компании "Ингосстрах" Сергей Задорожко. - Если раньше предстраховой аудит воспринимался многими владельцами как формальная процедура, то сегодня отношение совершенно иное: мы работаем в тесном сотрудничестве с клиентом, который заинтересован в том, чтобы выявить и устранить "узкие места" на своем объекте. Такой подход позволяет не только получить более низкие страховые тарифы, но и повысить уровень рискозащищенности объекта. Это также свидетельствует о более ответственном подходе собственников к бизнесу".



Для оценки рисков и построения прогнозов специалисты Центра используют софт последнего поколения, часть программного обеспечения (ПО) составляют собственные разработки экспертов "Ингосстраха". В настоящий момент в распоряжении экспертов Инженерного центра существует уникальное программное обеспечение для расчета рискозащищенности промышленных и логистических предприятий, административных зданий, торговых и развлекательных комплексов, многофункциональных объектов, спортивных сооружений.



Инженерный центр СПАО "Ингосстрах" был создан в 2006 году для оценки рисков и обеспечения андеррайтинга. "Ингосстрах" первым на российском рынке объединил экспертов-аудиторов в рамках отдельного подразделения. Сегодня практику инженерных центров внедряют у себя и другие страховые компании.



За 13 лет работы собственный Инженерный центр Ингосстраха произвёл риск-аудиты в отношении более 15 300 объектов по всей стране. В их число вошли более 8 400 производственных предприятий, более 3 500 логистических центров и складов, более 3 100 объектов общественного назначения, более 300 объектов нового строительства и реконструкции.



В 2010-2013 гг. по поручению Правительства РФ Инженерный центр осуществлял риск-мониторинг 38 объектов олимпийской инфраструктуры в рамках подготовки Игр-2014 в Сочи. За это время было проведено 1 352 инженерных осмотра строящихся и эксплуатируемых участков олимпийской инфраструктуры.



По каждому из объектов ежемесячно формировались отчеты с детализацией актуальных рисков, связанных со строительством и сроками ввода объектов в эксплуатацию, а также предложениями по минимизации рисков и устранению выявленных проблем. Полученные данные направлялись заинтересованным сторонам, ведомствам, в том числе в МОК, ОКОИ, госкорпорацию "Олимпстрой" и Правительство РФ.



Специально для проекта Олимпиады была разработана методология оценки рисков строительно-монтажных работ и программно-технический комплекс для обработки результатов обследования олимпийских объектов. Полученные результаты были презентованы в период проведения XXX Летних Олимпийских Игр в Лондоне и вызвали большой интерес зарубежных страховщиков.



В настоящее время в пул объектов Инженерного центра входят предприятия разных секторов машиностроения, транспорта, энергетики, металлургии, химической промышленности, торгово-развлекательные объекты и гостиничные комплексы, логистические хабы и склады, спортивные объекты.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.04.2019