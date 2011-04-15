Объём промпроизводства в России в I квартале вырос на 2.1%

Объём промпроизводства в России в I квартале 2019 года вырос на 2.1%, в марте в годовом исчислении - на 1.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 0.3%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в I квартале вырос на 4.7%, в марте в годовом исчислении - на 4.3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 10.2%.



В обрабатывающей промышленности производство в I квартале выросло на 1.3%, марте в годовом исчислении - на 0.3%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 12%.





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