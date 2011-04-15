В центре Москвы изменится схема дорожного движения

В центре Москвы временно изменится схема дорожного движения, сообщила столичная мэрия.



В связи с проведением 41-го Московского международного кинофестиваля в центре города изменится схема дорожного движения. С 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля, а также с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинковского переулка до улицы Тверской.



Кроме того, с 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля ограничат движение транспорта по крайней левой полосе в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.







"AK&M" от 15.04.2019