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15/04/2019
16:45

В центре Москвы изменится схема дорожного движения

В центре Москвы временно изменится схема дорожного движения, сообщила столичная мэрия.

В связи с проведением 41-го Московского международного кинофестиваля в центре города изменится схема дорожного движения. С 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля, а также с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинковского переулка до улицы Тверской.

Кроме того, с 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля ограничат движение транспорта по крайней левой полосе в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.



"AK&M" от 15.04.2019
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