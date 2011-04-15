В Новой Москве построят 24 транспортно-пересадочных узла

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года введут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Эксперты Высшей школы экономики установили, что отказ от личного транспорта в пользу общественного с использованием ТПУ сократит время до центра города на 15%. Поэтому мы реализуем масштабную программу строительства пересадочных узлов в Новой Москве, несколько из них построим в административно-деловом центре в посёлке Коммунарка", - сказал В.Жидкин.



Он пояснил, что современный ТПУ - это комплекс, перераспределяющий пассажиропотоки между разными видами транспорта и направлениями движения.



"ТПУ оптимизируют процесс перевозки пассажиров, уменьшают логистические издержки. Они, как правило, возникают в крупных транспортных узлах и могут включать в себя офисы, торговые и логистические центры", - отметил В.Жидкин.



В Департаменте развития новых территорий добавили, что транспортно-пересадочные узлы позволяют пассажирам также повысить уровень комфорта за счет перехватывающих парковок и возможности оперативно сделать пересадку на другой вид транспорта.







"AK&M" от 15.04.2019