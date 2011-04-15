Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/04/2019
16:51

В Новой Москве построят 24 транспортно-пересадочных узла

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года введут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Эксперты Высшей школы экономики установили, что отказ от личного транспорта в пользу общественного с использованием ТПУ сократит время до центра города на 15%. Поэтому мы реализуем масштабную программу строительства пересадочных узлов в Новой Москве, несколько из них построим в административно-деловом центре в посёлке Коммунарка", - сказал В.Жидкин.

Он пояснил, что современный ТПУ - это комплекс, перераспределяющий пассажиропотоки между разными видами транспорта и направлениями движения.

"ТПУ оптимизируют процесс перевозки пассажиров, уменьшают логистические издержки. Они, как правило, возникают в крупных транспортных узлах и могут включать в себя офисы, торговые и логистические центры", - отметил В.Жидкин.

В Департаменте развития новых территорий добавили, что транспортно-пересадочные узлы позволяют пассажирам также повысить уровень комфорта за счет перехватывающих парковок и возможности оперативно сделать пересадку на другой вид транспорта.



"AK&M" от 15.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100