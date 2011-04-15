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15/04/2019
16:54

В районе Филёвский Парк построят новую дорогу

В районе Филёвский Парк от Новофилёвского проезда до Третьего транспортного кольца (ТТК) построят четырёхплосную дорогу. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Длина проектируемого проезда 2017 превысит 1 км. Он пересечёт Береговой проезд, улицу Большая Филёвская, Северный дублёр Кутузовского проспекта и улицу Кульнева.

По новой магистрали запустят движение общественного транспорта. Для этого построят конечную станцию с разворотной площадкой. Для пешеходов сделают широкий тротуар и наземные переходы.

Обновят прилегающие улицы. Вдоль Большой Филёвской реконструируют боковые проезды. На участке от проектируемого проезда 2123 до проектируемого проезда 1672 будет по две-три полосы для движения в каждом направлении.

Реконструируют улицу 1812 года длиной 750 метров. Через проектируемый проезд 1033 возведут путепровод. Предусмотрен однополосный съезд с ТТК на проектируемый проезд 1033.


"AK&M" от 15.04.2019
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