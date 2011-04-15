В районе Филёвский Парк построят новую дорогу

В районе Филёвский Парк от Новофилёвского проезда до Третьего транспортного кольца (ТТК) построят четырёхплосную дорогу. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Длина проектируемого проезда 2017 превысит 1 км. Он пересечёт Береговой проезд, улицу Большая Филёвская, Северный дублёр Кутузовского проспекта и улицу Кульнева.



По новой магистрали запустят движение общественного транспорта. Для этого построят конечную станцию с разворотной площадкой. Для пешеходов сделают широкий тротуар и наземные переходы.



Обновят прилегающие улицы. Вдоль Большой Филёвской реконструируют боковые проезды. На участке от проектируемого проезда 2123 до проектируемого проезда 1672 будет по две-три полосы для движения в каждом направлении.



Реконструируют улицу 1812 года длиной 750 метров. Через проектируемый проезд 1033 возведут путепровод. Предусмотрен однополосный съезд с ТТК на проектируемый проезд 1033.





"AK&M" от 15.04.2019