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15/04/2019
17:19

Кабмин переводит выплаты безработным и детские пособия на карты "Мир"

Кабмин переводит выплаты безработным и детские пособия на карты национальной платёжной системы "Мир". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Таким образом, на карту "Мир", помимо вышеперечисленных категорий получателей, перечисляются выплаты работникам бюджетной сферы; пенсинерам, в том числе военным и пенсионерам силовых структур; лицам, подвергшимся воздействию радиации: вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", аварии на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".

НСПК начала эмиссию карт "Мир" в декабре 2015 года. Позднее был законодательно закреплён график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".


"AK&M" от 15.04.2019
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