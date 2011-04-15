Задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 14.2% до 2.92 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за март 2019 года выросла на 14.2% и на 1 апреля составила 2.92 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 731 млн руб. (25%), в 2018 году - 994.2 млн руб. (34.1%), в 2017 году и ранее - 1.195 млрд руб. (40.9%).



Задолженность по заработной плате на 1 апреля имелась перед 47.1 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств; 15% - строительства; 9% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% - транспорта; 6% - работники, занятые водоснабжением; водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений; 5% - работники области здравоохранения и социальных услуг.





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