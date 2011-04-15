Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде апреля выросла до 7.54% годовых с 7.53% в третьей декаде марта. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Во второй декаде марта ставка составила 7.72% годовых, в первой декаде - 7.68%.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 15.04.2019