ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 апреля, в размере 72.7018 руб. против 72.8398 руб. на 13 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



13.04.19 - 72.8398 руб.

12.04.19 - 72.6551 руб.

11.04.19 - 72.9460 руб.

10.04.19 - 72.9708 руб.

09.04.19 - 73.3617 руб.

































































"AK&M" от 16.04.2019