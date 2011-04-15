Ингосстрах застрахует самозанятых

Ингосстрах запустил специализированных предложений для самозанятых по страхованию профессиональной ответственности и добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Проект реализован в партнерстве со Сбербанком в рамках деятельности банка по предоставлению услуг самозанятым. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа ДМС включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренную стационарную помощь и стоматологию. Базовое покрытие полиса, помимо очных приемов, предусматривает удаленные телемедицинские консультации и сервис психологической поддержки по телефону. Клиентам доступно обслуживание более чем в 400 медицинских учреждениях. Стоимость полиса зависит от наполнения программы, возраста и региона проживания застрахованного – минимальная цена составляет 12.5 тыс. руб. Лимит ответственности на каждого застрахованного – до 6 млн руб.



Программа страхования профессиональной ответственности предусматривает защиту имущественных интересов застрахованного лица при наступлении ответственности перед третьими лицами, возникшей в результате осуществления профессиональной деятельности. Страховыми случаями по договору являются риски причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Лимит ответственности по договору устанавливается в размере от 100 до 300 тыс. руб. Стоимость полиса составляет от 990 до 2690 руб. в год в зависимости от лимита покрытия.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.04.2019