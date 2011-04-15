Нефть продолжает корректироваться, но остается пока в диапазоне $70-73 долларов за баррель. Ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдел экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.



На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения и/или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи с 1.2 до 0.5 млн баррелей в день ).



Это вкупе с агрессивным ростом добычи в США может увести рынок в состояние избытка предложения, что существенно обрушит цены на нефть.





"AK&M" от 16.04.2019