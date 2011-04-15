Вчера торги на российском финансовом рынке носили ожидаемо спокойный характер. Правда, боковое движение на валютном рынке (USD/RUB 64.3, без изменений) сопровождалось фиксацией прибыли в сегменте ОФЗ (от +1 бп до +6 бп по доходности). Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Само по себе коррекционное движение в гособлигациях накануне первичных аукционов выглядит закономерно, однако, мы отмечаем, что рынок может по привычке переоценивать страх масштабного предложения нового долга. Так, на сегодня для выполнения амбициозного годового плана по заимствованиям (2.43 трлн руб., ожидается пересмотр вниз) на оставшихся до конца года аукционах Минфину надо привлекать 48 млрд руб. в неделю - отметка, которая с запасом перекрывалась в течение последних 5 аукционных дней.



Поскольку на аукционах присутствует значительный спрос по приемлемым для ведомства доходностям, Минфин продолжит размещать долг в объеме выше указанной величины.







"AK&M" от 16.04.2019