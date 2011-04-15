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16/04/2019
11:43

Докапитализация банков через АСВ прошла успешно, заявляет Счетная палата

Меры, принятые Правительством для поддержания стабильности банковской системы, оказались успешны. В 2015-2017 годах Агентство по страхованию вкладов провело докапитализацию 33 кредитных организаций, предоставив им займы в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) на 838 млрд руб. В результате докапитализированные банки смогли не только нарастить свой капитал, но и обеспечили рост кредитования реального сектора экономики на 64.6% при том, что в целом по банковскому сектору этот показатель вырос всего на 11.4%. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"Акция по докапитализации была, на наш взгляд, успешной. Банки прошли самые сложные кризисные годы и смогли увеличить кредитование реального сектора в опережающем режиме. При этом нам удалось наладить эффективный мониторинг соблюдения выполнения соглашений. Это получилось не сразу, но сегодня мы в тесном сотрудничестве с АСВ и Центральным банком вышли на такой режим, что все банки уже понимают - надо строго выполнять установленные правила", - заявил на коллегии аудитор Андрей Перчян по итогам очередного ежеквартального мониторинга.

В 2016-2018 годах АСВ прекратило договоры субординированных займов с 11 из 33 банков, в том числе из-за отзыва лицензии или реорганизации в форме присоединения к другой кредитной организации. Объем прекращенных обязательств с учетом частичного досрочного возврата ОФЗ АО "Альфа-Банк" составил 205.32 млрд руб. или 24.5% от первоначально переданного объема ОФЗ.

На 1 января 2019 года АСВ перечислило в доход федерального бюджета 234.5 млрд руб., полученных от докапитализированных банков. Это - компенсация недополученного купонного дохода, дивиденды по привилегированным акциям, проценты по субординированным займам, а также штрафы за нарушение банками условий Соглашений о мониторинге. "За весь период действия программы докапитализации общая сумма штрафов, взысканных с банков в связи с невыполнением обязательств по наращиванию кредитного портфеля, соблюдению размера капитала и ограничений по фонду оплаты труда, составила 1.15 млрд руб.", - сообщил аудитор.

"AK&M" от 16.04.2019
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