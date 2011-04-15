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В Венгрии 17 апреля пройдет всеобщая забастовка авиадиспетчеров. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своем твиттере.
В этой связи по всей стране ожидаются сбои в работе аэропортов, отмена и изменения в расписании рейсов.
"AK&M" от 16.04.2019