В Венгрии 17 апреля пройдет всеобщая забастовка авиадиспетчеров. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своем твиттере.



В этой связи по всей стране ожидаются сбои в работе аэропортов, отмена и изменения в расписании рейсов.





"AK&M" от 16.04.2019